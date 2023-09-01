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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

В Евросоюзе анонсировали «существенные предложения» по расширению блока

16:25, 1 сентября 2023
Сообщается, что идеи расширения союза, которые будут представлены в октябре, ускорят интеграцию нынешних кандидатов в ЕС.
В Евросоюзе анонсировали «существенные предложения» по расширению блока
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Евросоюз может представить предложения по расширению блока уже в октябре. Об этом в интервью Euractiv рассказал еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи.

По его словам, ожидается, что именно в октябре Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе всех стран, находящихся в процессе вступления в ЕС.

"Мы готовы выступить со смелыми предложениями и новыми идеями", – сказал Варгеи. 

Также он добавил, что план расширения, который будет представлен в следующем месяце, ускорит интеграцию нынешних кандидатов в ЕС.

"Он будет включать все – от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции до улучшения инвестиционного климата и предоставления – что также важно – необходимой финансовой поддержки для преодоления разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами ЕС", – сообщил еврокомиссар.

Этот шаг будет включать увеличение фондов ЕС для стран-кандидатов на вступление и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока.

"Будет гораздо легче интегрировать эти страны, если они будут гораздо более развитыми, чем сейчас и чем в предыдущих случаях расширения", – добавил он.

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