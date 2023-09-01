В Евросоюзе анонсировали «существенные предложения» по расширению блока

Сообщается, что идеи расширения союза, которые будут представлены в октябре, ускорят интеграцию нынешних кандидатов в ЕС.

Евросоюз может представить предложения по расширению блока уже в октябре. Об этом в интервью Euractiv рассказал еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи.

По его словам, ожидается, что именно в октябре Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе всех стран, находящихся в процессе вступления в ЕС.

"Мы готовы выступить со смелыми предложениями и новыми идеями", – сказал Варгеи.

Также он добавил, что план расширения, который будет представлен в следующем месяце, ускорит интеграцию нынешних кандидатов в ЕС.

"Он будет включать все – от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции до улучшения инвестиционного климата и предоставления – что также важно – необходимой финансовой поддержки для преодоления разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами ЕС", – сообщил еврокомиссар.

Этот шаг будет включать увеличение фондов ЕС для стран-кандидатов на вступление и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока.

"Будет гораздо легче интегрировать эти страны, если они будут гораздо более развитыми, чем сейчас и чем в предыдущих случаях расширения", – добавил он.

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