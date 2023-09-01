У Євросоюзі анонсували «суттєві пропозиції» щодо розширення блоку

Повідомляється, що ідеї розширення союзу, які буде презентовано у жовтні, прискорять інтеграцію нинішніх кандидатів до ЄС.

Євросоюз може представити пропозиції щодо розширення блоку вже у жовтні. Про це в інтерв'ю Euractiv розповів єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї.

За його словами, очікується, що саме у жовтні Єврокомісія представить свої щорічні звіти щодо прогресу усіх країн, що перебувають у процесі вступу до ЄС.

"Ми готові виступити зі сміливими пропозиціями і з новими ідеями", – сказав Варгеї.

Також він додав, що план розширення, який буде презентовано наступного місяця, прискорить інтеграцію нинішніх кандидатів у ЄС.

"Він включатиме все – від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання – що також важливо – необхідної фінансової підтримки для подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами ЄС", – повідомив єврокомісар.

Цей крок включатиме збільшення фондів ЄС для країн-кандидатів на вступ та надання раннього доступу до певних сфер політики блоку.

"Буде значно легше інтегрувати ці країни, якщо вони будуть набагато більш розвиненими, ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення", – додав він.

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