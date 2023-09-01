В Україні набула чинності Гаазька конвенція про судові рішення

Документ закріплює для держав, які стануть її Сторонами, загальні правила, за яких гарантується взаємне визнання і виконання судових рішень у цивільних або комерційних справах.

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Сьогодні, 1 вересня, в Україні набуває чинності Гаазька Конвенція про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Як зазначається, Конвенція 2019 року є універсальним багатостороннім документом, що закріплює для держав, які стануть її Сторонами, загальні правила, за яких гарантується взаємне визнання і виконання судових рішень у цивільних або комерційних справах.

У Мін'юсті пояснюють, що Конвенція застосовується до вирішення питань про взаємне визнання та виконання судових рішень у цивільних або комерційних справах у відносинах між її державами-Сторонами.

Згідно зі статтею 2 зі сфери дії Конвенції виключаються рішення у справах про статус та правоздатність фізичних осіб, про стягнення аліментів, щодо інших питань сімейного права, спадкування, неплатоспроможності і деяких інших категорій справ.

Завданням Конвенції є створення глобального механізму уніфікованих правил для визнання та виконання іноземних судових рішень.

Сторонами Конвенції є Україна та Європейський Союз, який прийняв Конвенцію у серпні 2022 року від імені всіх його членів, окрім Данії.

Водночас у Мін'юсті зауважують, що разом із Конвенцією про угоди про вибір суду 2005 року ця Конвенція сприятиме доступу до правосуддя для учасників ринку, створить для них визначеність, передбачуваність, зменшення витрат, часу та ризиків під час здійснення підприємницької діяльності.

«Конвенція є підсумком інтенсивної роботи протягом 2016-2019 років утвореної з цією метою Спеціальної комісії, чому передували майже два десятиріччя пошуку оптимальних шляхів розробки взаємоприйнятного міжнародного інструменту щодо визнання і виконання іноземних судових рішень», - наголосили у Міністерстві юстиції.

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