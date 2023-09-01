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Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

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  1. В Україні

Києву повернуто гідроспоруду на острові «Оболонський»

21:44, 1 вересня 2023
Суд скасував незаконну реєстрацію майнових прав на гідроспоруду в Києві.
Києву повернуто гідроспоруду на острові «Оболонський»
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Київська міська прокуратура виявила незаконну реєстрацію гідротехнічних споруд в Києві, які були зареєстровані на ім'я фізичних і юридичних осіб на територіях парку «Наталка», півострова «Собаче гирло», острова «Оболонський» та біля інших водних об'єктів, право власності на які, згідно з законом, може бути надане лише Київською міською радою, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно до порушень законодавства, скоєних під час цих реєстрацій, Київська міська прокуратура у 2022 році подала позов до суду, з метою визнання недійсними договорів купівлі-продажу майнових прав та анулювання незаконних реєстрацій прав на гідротехнічні споруди площею 142 980 квадратних метрів. Ця площа фактично становить сам острів «Оболонський» (понад 14 гектарів), де планується облаштування зони відпочинку за кошти місцевого бюджету.

Завдяки активній і послідовній позиції Київської міської прокуратури, рішення Оболонського районного суду міста Києва щодо цього позову було задоволено.

Наразі судове рішення виконано, і незаконну реєстрацію майнового права на вказану нерухомість скасовано відповідно до рішення суду.

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