Києву повернуто гідроспоруду на острові «Оболонський»

Суд скасував незаконну реєстрацію майнових прав на гідроспоруду в Києві.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура виявила незаконну реєстрацію гідротехнічних споруд в Києві, які були зареєстровані на ім'я фізичних і юридичних осіб на територіях парку «Наталка», півострова «Собаче гирло», острова «Оболонський» та біля інших водних об'єктів, право власності на які, згідно з законом, може бути надане лише Київською міською радою, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно до порушень законодавства, скоєних під час цих реєстрацій, Київська міська прокуратура у 2022 році подала позов до суду, з метою визнання недійсними договорів купівлі-продажу майнових прав та анулювання незаконних реєстрацій прав на гідротехнічні споруди площею 142 980 квадратних метрів. Ця площа фактично становить сам острів «Оболонський» (понад 14 гектарів), де планується облаштування зони відпочинку за кошти місцевого бюджету.

Завдяки активній і послідовній позиції Київської міської прокуратури, рішення Оболонського районного суду міста Києва щодо цього позову було задоволено.

Наразі судове рішення виконано, і незаконну реєстрацію майнового права на вказану нерухомість скасовано відповідно до рішення суду.

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