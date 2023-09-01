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Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції, оскільки той не обґрунтував висновок про те, що обвинувачений не має права на проходження альтернативної служби, хоча він вважав, що має таке право у зв’язку із своїми релігійними переконаннями.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

  1. В Україні

В Київській області шахрай, представляючись військовослужбовцем, ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів

17:20, 1 вересня 2023
Чоловік увійшов у довіру до волонтерки та запропонував допомогти у придбанні бронешоломів нібито для потреб ЗСУ «за вигідною ціною», після чого потерпіла перерахувала йому понад 37 тисяч гривень.
В Київській області шахрай, представляючись військовослужбовцем, ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів
Фото: Київська міська прокуратура
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До суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця Київської області, який викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як повідомляється, зловмисник, представляючись військовим, увійшов у довіру до волонтерки та запропонував свою допомогу у придбанні бронешоломів іноземного виробництва нібито для потреб захисників за вигідною ціною. Не здогадуючись про справжні наміри обвинуваченого, потерпіла перерахувала на його рахунок понад 37 тисяч гривень.

Крім того, він, перебуваючи на одній зі столичних СТО, побачив автомобіль, який належав благодійному фонду та очікував на ремонт перед відправкою на фронт. Зловмисник вирішив незаконно їм заволодіти. На наступний день він проник на територію СТО та викрав транспортний засіб.

Чоловіка затримали, наразі він в СІЗО. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Раніше ми писали, що жителька Чернігівщини ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень. 

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