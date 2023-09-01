В Київській області шахрай, представляючись військовослужбовцем, ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів

Чоловік увійшов у довіру до волонтерки та запропонував допомогти у придбанні бронешоломів нібито для потреб ЗСУ «за вигідною ціною», після чого потерпіла перерахувала йому понад 37 тисяч гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця Київської області, який викрав автомобіль благодійного фонду та ошукав волонтерку на закупівлі бронешоломів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як повідомляється, зловмисник, представляючись військовим, увійшов у довіру до волонтерки та запропонував свою допомогу у придбанні бронешоломів іноземного виробництва нібито для потреб захисників за вигідною ціною. Не здогадуючись про справжні наміри обвинуваченого, потерпіла перерахувала на його рахунок понад 37 тисяч гривень.

Крім того, він, перебуваючи на одній зі столичних СТО, побачив автомобіль, який належав благодійному фонду та очікував на ремонт перед відправкою на фронт. Зловмисник вирішив незаконно їм заволодіти. На наступний день він проник на територію СТО та викрав транспортний засіб.

Чоловіка затримали, наразі він в СІЗО. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що жителька Чернігівщини ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень.

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