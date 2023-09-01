Стало известно, как рф использует самолеты Ил-76, часть из которых уничтожили в Пскове

В Воздушных силах сообщили, что Ил-76 перевозят «Шахеды» из Ирана в Москву.

Фото: Monitor/Telegram

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, как страна-агрессор рф использует самолеты Ил-76, часть из которых на днях уничтожили в Пскове. Он отметил, что самолеты Ил-76 перевозят грузы, вооружение и личный состав.

"К сожалению, таких самолетов у них (россиян - ред.) еще много. Это десятки самолетов. Этот самолет является основой, то есть платформой для А-50. То есть речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения. Таких самолетов есть около 5-6 в боеготовности", - сообщил Игнат в эфире телемарафона.

Он добавил, что оккупанты имеют десятки Ил-76 в исправном состоянии. Такие самолеты, по его словам, также перевозят "Шахеды" из Ирана в Москву.

Как ранее сообщалось, беспилотники повредили Ил-76 в Пскове.

Позже в сети обнародовали спутниковые снимки, где видны поврежденные самолеты.

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