У Києві 2 вересня відновить роботу один із автобусних маршрутів

Цей маршрут тимчасово закрили на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

З суботи, 2 вересня, відновить роботу автобусний маршрут № 36.

Як повідомили у КМДА, він курсуватиме по маршруту «Вулиця Сирецька – станція метро «Дорогожичі».

Цей маршрут тимчасово закрили на початку повномасштабного вторгнення. Нині змін у схемі руху не відбулося – автобуси курсуватимуть за звичною схемою руху.

Також із 4 серпня за постійною схемою руху відновить роботу тролейбус № 32.

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