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  1. В Украине

Удостоверение нотариусами договоров купли-продажи недвижимости с участием лиц, освобождаемых от пенсионного сбора – разъяснение

13:39, 25 сентября 2023
В период с 23 сентября 2020 года по 20 августа 2023 года в территориальные органы ПФУ поступило 11 686 заявлений на возврат таких сумм сбора.
Удостоверение нотариусами договоров купли-продажи недвижимости с участием лиц, освобождаемых от пенсионного сбора – разъяснение
Изображение от freepik
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В Министерстве юстиции разъяснили аспекты удостоверения нотариусами договоров купли-продажи недвижимости с участием лиц, которые освобождаются от пенсионного сбора.

Об этом говорится в письме Минюста «О неукоснительном соблюдении законодательства, которое регулирует вопрос удостоверения нотариусами договоров купли-продажи недвижимого имущества с участием лиц, которые освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование», рассказали в Нотариальной палате Украины.

В Минюсте отметили, что по информации, предоставленной ПФУ, в период с 23 сентября 2020 года по 20 августа 2023 года в территориальные органы ПФУ поступило 11 686 заявлений на возврат сумм сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям купли-продажи недвижимого имущества, по которым в 9 776 случаях отказано во внесении представления на возврат средств.

В связи с отказами территориальных органов ПФУ во внесении представления на возврат сумм сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям купли-продажи недвижимого имущества граждане вынуждены были обращаться с соответствующими исками в суд.

В 8 727 случаях такие исковые заявления были удовлетворены, а органы ПФУ формировали и вносили представление на возврат средств на исполнение решений судов.

Значительное количество обращений в ПФУ с заявлениями о возврате сумм сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям купли-продажи недвижимого имущества свидетельствует о несоблюдении нотариусами пункта 9 статьи 1 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» и пункта 15-3 Порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.11.1998 №1740, подчеркивают в Минюсте.

Учитывая обозначенную проблематику и для формирования единой практики применения и неукоснительного соблюдения нотариусами требований Закона № 400 и Порядка в Минюсте дали разъяснения.

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