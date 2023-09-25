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Поймали наркоторговца, который перевозил кокаин на 3,5 млн гривен в желудке

17:18, 25 сентября 2023
Наркоторговец перевозил в желудке кокаин из Латинской Америки на 3,5 млн гривен.
Поймали наркоторговца, который перевозил кокаин на 3,5 млн гривен в желудке
Источник фото: СБУ
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Служба безопасности Украины пресекла попытку латиноамериканского наркокартеля наладить международный канал контрабанды кокаина в Украину. Наркоторговец перевозил наркотики в своем желудке и предназначал их для дальнейшей реализации на территории Украины, – сообщили в СБУ.

Для того, чтобы скрыто перевозить наркотики через границу, злоумышленники паковали их в специальные капсулы, которые затем глотали. На одну поездку наркокурьер мог переправить в собственном желудке полкилограмма кокаина на почти 3,5 миллиона гривен в гривневом эквиваленте.

Маршрут контрабандного канала пролегал через несколько европейских стран, и наркотики завозились в Одессу для дальнейшего сбыта. Эта нелегальная деятельность позволила участникам наркокартеля систематически получать миллионные прибыли.

По данным следствия, представительница преступной группировки и ее сообщник с Сумщины совместно организовали эту нелегальную деятельность, а один из них выехал в страны Латинской Америки, где наладил связи с местными наркоторговцами.

После завершения каждой из перевозок наркотиков из-за границы, злоумышленники привлекали наркокурьеров для переправы наркотиков, которые могли свободно пересекать границу. Эти "перевозчики" получали процент от каждой партии наркотиков.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников наркокартеля, который попытался завезти полкилограмма кокаина в Украину. После этого были задержаны еще два фигуранта - организатор контрабанды наркотиков и ее сообщник-одессит, которые готовились отправиться на встречу наркокурьеру.

Задержанным было сообщено о подозрении по статье 305 часть 2 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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