Составление МАФов, перезапуск БЭБ и налоговой: к чему готовятся в Верховной Раде этой осенью

В парламенте зарегистрируют новый законопроект о применении Prozorro и других электронных площадок для получения права на размещение малых архитектурных форм (МАФов) и определения оператора парковочной площадки.

Фото: Верховная Рада \ facebook

В ближайшее время в Верховной Раде будет зарегистрирован новый законопроект о применении Prozorro и других электронных площадок для получения права на размещение малых архитектурных форм (МАФов) и определения оператора парковочной площадки. Об этом рассказала соавтор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, это будет уже второй законопроект, имеющий целью упорядочить расположение МАФов. Первый №9233 в Верховной Раде не поддержали даже в первом чтении.

«Законопроект об упорядочении МАФов – один из 19 структурных маяков МВФ, предусмотренных соглашением расширенного финансирования. Но мы его провалили – мэры украинских городов не хотят, чтобы судьбу парковок решала электронная система. Поэтому, думаю, что примерно через неделю мы зарегистрируем новый законопроект, мы должны это сделать, ведь МВФ свой структурный маяк не отменял», – отметила Шуляк.

Кроме этого, к голосованию в парламенте уже готовы и другие сверхважные для украинского бизнеса и привлечения инвестиций законопроекты.

Речь идет о №5473д – о регуляции государственного рыночного надзора и контроля непродовольственной продукции, №9015 – о страховании инвестиций и №8137 – об усовершенствовании процедур налогообложения контролируемых иностранных компаний.

В течение осени, отметила Шуляк, они должны быть поддержаны в целом. Законопроект о прозрачном механизме регулирования бизнеса во временных сооружениях в течение нескольких ближайших недель зарегистрируют в ВРУ.

Среди всего прочего, рассказала Елена Шуляк, на встрече с представителями «Украинского Совета бизнеса» поднимались не менее важные вопросы – перезагрузка БЭБ, Государственной таможенной и налоговой служб. По ее словам, на сегодняшний день народные депутаты готовы к такому реформированию, ведь запрос общества сверхвысокий – особенно в контексте евроинтеграционного курса страны и курса на тотальное уничтожение коррупции.

«Эти процессы сложны, но вижу, насколько многие профессиональные единомышленники готовы работать над изменением системы и уничтожением коррупции. Уверена, общими силами нам удастся добиться многих целей» – подчеркнула глава партии «Слуга народа».

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что бизнес ожидает перезагрузки не только этих трех органов, но и перезагрузки системы социального страхования.

«Когда бизнес говорит, что ЕСВ нужно уменьшать, значит, нужно уменьшать те обязательства, которые есть сегодня и уплачиваются за счет системы социального страхования. Не считая того, необходимо уменьшать расходы на содержание аппарата общественного страхования. Ключ к уменьшению ЕСВ состоит в том, какие обязательства есть в выплатах людям и насколько эффективно работает государственная страховая система. Если мы не будем смотреть, на что мы тратим средства, компенсаторов на уменьшение ЕСВ у нас не будет», – заверила она.

Также представители бизнес-ассоциаций выразили обеспокоенность попытками передать функции администрирования единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины (законопроекты №9569 и №9570).

«Эти проекты вызывают беспокойство украинского бизнеса. Это шаг назад по пути объединения ЕСВ и НДФЛ вместе с трансформацией Пенсионного фонда в департамент Минсоцполитики. Бизнесу сейчас не нужен еще один контролирующий орган, с администрированием ЕСВ должна справиться Налоговая служба», – сказал президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

Кроме этого, участники встречи обсуждали вопросы возвращения налогоплательщикам Украины презумпции невиновности, восстановления человеческого капитала Украины, стимулирования роста зарплат за счет снижения зарплатных налогов, введения инвестиционных и бизнес-виз, упрощенного налогообложения домохозяйств.

По итогам обсуждения договорились реализовать эти направления на базе парламентского комитета по социальной политике.

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