Украине придется подождать немецкие дальнобойные ракеты Taurus: СМИ узнали причину

Из-за длительного обучения украинских военных, Украине придется подождать поставки дальнобойных ракет Taurus.

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Поставка Германией дальнобойных ракет Taurus в Украину оказалась более громоздкой и длительной процедурой, чем изначально планировалось. Производитель MBDA заявляет, что обучение украинских военных и программирование целей для этих ракет займет примерно три месяца, – сообщает Bild.

Процесс обучения украинских военных, а также специалистов, которые будут ответственны за программирование целей, является важной составляющей передачи такого вида оружия. Производитель считает, что эта процедура требует значительного времени.

Кроме того, в материале отмечается, что программирование целей для ракет Taurus должно осуществляться в Украине, и это будут делать специалисты, которые не принадлежат к немецкому Бундесверу или немецким властям. Это означает, что процесс передачи этих ракет потребует дополнительного времени, даже если обучение украинских военных будет ускорено.

Депутат Бундестага Маркус Фабер критикует правительство за промедление решения этого вопроса, подчеркивая, что первый запрос на получение ракет был подан более четырех месяцев назад, и это время могло бы быть использовано для успешного завершения обучения.

«Аргументы канцлера (Олафа Шольца) о промедлении теперь не имеют силы. Здравый смысл диктует, что Taurus нужно доставить (в Украину) немедленно», – призвал он.

Таким образом, несмотря на планы передачи ракет Taurus, Украине придется подождать, пока все необходимые процедуры будут выполнены.

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