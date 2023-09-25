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  1. У світі

Україні доведеться почекати на німецькі далекобійні ракети Taurus: ЗМІ дізналися причину

15:01, 25 вересня 2023
Через тривале навчання українських військових, Україні доведеться зачекати на поставки далекобійних ракет Taurus.
Україні доведеться почекати на німецькі далекобійні ракети Taurus: ЗМІ дізналися причину
Джерело фото: insightnews.media
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Постачання Німеччиною далекобійних ракет Taurus до України виявилося більш громіздкою і тривалою процедурою, ніж спочатку планувалося. Виробник MBDA заявляє, що навчання українських військових та програмування цілей для цих ракет займе приблизно три місяці, – повідомляє Bild.

Процес навчання українських військових, а також фахівців, які будуть відповідальні за програмування цілей, є важливою складовою передачі такого виду зброї. Виробник вважає, що ця процедура потребує значного часу.

Окрім того, в матеріалі зазначається, що програмування цілей для ракет Taurus має здійснюватися в Україні, і це робитимуть фахівці, які не належать до німецького Бундесверу або німецької влади. Це означає, що процес передачі цих ракет вимагатиме додаткового часу, навіть якщо навчання українських військових буде прискорене.

Депутат Бундестагу Маркус Фабер критикує уряд за зволікання вирішення цього питання, наголошуючи, що перший запит на отримання ракет було подано більше ніж чотири місяці тому, і цей час міг би бути використаний для успішного завершення навчання.

«Аргументи канцлера (Олафа Шольца) щодо зволікання тепер не мають сили. Здоровий глузд диктує, що Taurus потрібно доставити (в Україну) негайно», – закликав він.

Таким чином, незважаючи на плани передачі ракет Taurus, Україні доведеться почекати, поки всі необхідні процедури будуть виконані.

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