Спіймали наркоторгівця, який перевозив кокаїн на 3,5 млн гривень у шлунку

Наркоторгівець перевозив у шлунку кокаїн з Латинської Америки на 3,5 млн гривень.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України зупинила спробу латиноамериканського наркокартелю налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну. Наркоторгівець перевозив наркотики у своєму шлунку та призначав їх для подальшого реалізації на території України, – повідомили в СБУ.

Для того, щоб приховано перевозити наркотики через кордон, зловмисники пакували їх у спеціальні капсули, які потім ковтали. На одну поїздку наркокур’єр міг переправити у власному шлунку пів кілограма кокаїну на майже 3,5 мільйони гривень у гривневому еквіваленті.

Маршрут контрабандного каналу пролягав через кілька європейських країн, і наркотики завозилися до Одеси для подальшого збуту. Ця нелегальна діяльність дозволила учасникам наркокартелю систематично одержувати мільйонні прибутки.

За даними слідства, представниця злочинного угруповання і її спільник з Сумщини спільно організували цю нелегальну діяльність, а один з них виїхав до країн Латинської Америки, де налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями.

Після завершення кожного з перевезень наркотиків із-за кордону, зловмисники залучали наркокур’єрів для переправи наркотиків, які могли вільно перетинати кордон. Ці "перевізники" отримували відсоток від кожної партії наркотиків.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників наркокартелю, який спробував завезти пів кілограма кокаїну в Україну. Після цього було затримано ще двох фігурантів - організаторку контрабанди наркотиків та її спільника-одесита, які готувалися відправитися на зустріч наркокур'єру.

Затриманим було повідомлено про підозру за статтею 305 частина 2 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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