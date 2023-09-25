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  1. В Україні

Посвідчення нотаріусами договорів купівлі-продажу нерухомості за участю осіб, які звільняються від пенсійного збору – роз'яснення

13:39, 25 вересня 2023
У період з 23 вересня 2020 року по 20 серпня 2023 року до територіальних органів ПФУ надійшло 11 686 заяв на повернення таких сум збору.
Посвідчення нотаріусами договорів купівлі-продажу нерухомості за участю осіб, які звільняються від пенсійного збору – роз'яснення
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У Міністерстві юстиції роз’яснили аспекти посвідчення нотаріусами договорів купівлі-продажу нерухомості за участю осіб, які звільняються від пенсійного збору.

Про це йдеться у листі Мін’юсту «Щодо неухильного дотримання законодавства, яке регулює питання посвідчення нотаріусами договорів купівлі-продажу нерухомого майна за участю осіб, які звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування», розповіли у Нотаріальній палаті України.

У Мін’юсті наголосили, що за інформацією, наданою ПФУ, у період з 23 вересня 2020 року по 20 серпня 2023 року до територіальних органів ПФУ надійшло 11 686 заяв на повернення сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, за якими у 9 776 випадках відмовлено у внесенні подання на повернення коштів. У зв'язку з відмовами територіальних органів ПФУ у внесенні подання на повернення сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі­продажу нерухомого майна, громадяни змушені були звертатися з відповідними позовами до суду.

У 8 727 випадках такі позовні заяви були задоволені, а органи ПФУ формували та вносили подання на повернення коштів на виконання рішень судів.

Значна кількість звернень до ПФУ із заявами про повернення сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна свідчить про недотримання нотаріусами пункту 9 статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та пункту 15-3 Порядку сплати збору на  обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740, наголошують у Мін’юсті.

Зважаючи на окреслену проблематику та задля формування єдиної практики застосування  і  неухильного дотримання нотаріусами вимог Закону № 400 і Порядку у Мін'юсті надали роз'яснення.

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