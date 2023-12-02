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  1. В Украине

В Украине начали действовать новые правила заполнения платежек для уплаты налогов

07:59, 2 декабря 2023
В налоговой рассказали об изменениях в правилах заполнения платежек по уплате налогов.
В Украине начали действовать новые правила заполнения платежек для уплаты налогов
Фото: cvp.tax.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что 1 декабря 2023 завершился переходный период, в течение которого заполнение налогоплательщиками реквизита «Назначение платежа» при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса было возможно в неструктурированном формате. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, в случае совершения платежной операции на счета, открытые в Казначействе, код ID НБУ которого соответствует значению «899998», информация о назначении платежа инструкции с 01.12.2023 должна указываться исключительно в структурированной форме в блоке реквизитов «Структурированная форма» («Structured») платежной инструкции.

Дополнительно ведомство акцентирует внимание на заполнении реквизитов для корректной идентификации налогоплательщиков и сборов, а именно:

1) при уплате налогов и сборов плательщиком через кассу и/или терминалы самообслуживания предоставлятель платежных услуг при формировании pacs.008 должен указать информацию именно о налогоплательщике в блоке реквизитов «Фактический плательщик» («Ultimate Debtor»);

2) при уплате налогов и сборов юридическим лицом за свои дочерние подразделения предоставлятель платежных услуг при формировании pacs.008 в блоке реквизитов «Фактический плательщик» («Ultimate Debtor») должен указать информацию именно о дочерней компании как налогоплательщике.

Правила заполнения реквизитов в блоке реквизитов «Фактический плательщик» («Ultimate Debtor») сообщения pacs.008 подробно описаны в документе «Система электронных платежей Национального банка Украины (шифр СЭП-4). Общие правила реализации стандарта ISO 20022 общие для всех инструментов. Часть 2. Идентификация и в Спецификации сообщения pacs.008 «Кредитовый перевод средств клиента на уровне агентов», которые размещены на странице официального Интернет-представительства Национального банка.

Национальным банком Украины сообщено, что дата внедрения (01 декабря 2023 года) исключительно структурированной формы назначения платежной инструкции при уплате налогов и сборов является конечной и изменяться не будет.

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