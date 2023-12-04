Сильный мороз и плохая видимость: Карпаты замело снегом

Кроме метели, сильный мороз 15 градусов.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В понедельник, 4 декабря, вершина Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах покрыта снеговым покровом, также там держится сильный мороз. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена. Ветер юго-западный 5-6 м/с, температура воздуха -15°С", - говорится в сообщении.

В свою очередь, спасатели попросили учитывать погодные условия, отправляясь в горы.

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