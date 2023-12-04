Звезда Голодных игр и Кингс Мэн Стэнли Туччи приготовил украинский борщ

Рецептом с американским актером поделилась кулинарка из Украины.

Скриншот из видео

Американский актер Стэнли Туччи на свою 4-миллионную аудиторию в «Инстаграмме» приготовил украинский борщ.

Он сообщил, что рецептом борща с ним поделилась украинская кулинарка, с которой он познакомился во время поездки в Молдову.

В видеоролике Туччи подробно рассказал, как готовил традиционное украинское блюдо, а также показал результат.

Напомним, что Украина получила оригинал сертификата о включении борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Мы рассказывали, что Нацбанк ввел в обращение памятные монеты «Украинский борщ», фото.

Видео: instagram.com/stanleytuccі

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