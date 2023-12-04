Удар по университету Шевченко: СБУ задержала российского агента, который корректировал обстрелы Киева

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который передал врагу координаты украинской армии и скорректировал ракетные удары по Киеву. Об этом сообщает СБУ.

Так, именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.

«По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус «волонтёра» и уехал в рф через третьи страны.

Во время пересечения границы с рф мужчина по своей инициативе заявил кадровому сотруднику фсб о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Чтобы подтвердить свою преданность оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.

И уже через несколько дней захватчики совершили по этой «локации» воздушную атаку.

После этого представители фсб доставили своего агента в москву, где его детально проинструктировали относительно методов работы, конспирации и приоритетных задач. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную «эвакуацию» в страну-агрессор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения развединформации в Житомирской области злоумышленник «втемную» использовал своих родственников, которые там проживали. «Нужные» сведения расспрашивал из-за бытовых разговоров.

А в столице – самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

В ходе обысков у фигуранта изъято:

российскую символику;

нотариально удостоверенные в рф личные документы, необходимые для оформления гражданства страны-агрессора;

мобильный телефон, в котором содержалась его переписка с московским «куратором» из ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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