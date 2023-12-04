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Правовые особенности проведения обысков у адвокатов: тематический обзор практики ЕСПЧ

10:37, 4 декабря 2023
В обзоре представлена выборка практики ЕСПЧ по ст. 8 Конвенции о защите права на уважение частной и семейной жизни, а также других ее требований, которые могут быть нарушены при обыске.
Правовые особенности проведения обысков у адвокатов: тематический обзор практики ЕСПЧ
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Верховный Суд опубликовал тематический обзор практики Европейского суда по правам человека по ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (уголовный процессуальный аспект: обыск).

В обзоре представлена выборка практики ЕСПЧ по ст. 8 Конвенции о защите права на уважение частной и семейной жизни, а также других ее требований, которые могут быть нарушены при обыске.

Короткий зміст:

  • розд. І стосується загальної оцінки права на повагу до приватного та сімейного життя в межах проведення обшуку з прикладами релевантної практики ЄСПЛ щодо: загальних висновків / вимог щодо обшуку; вимог до рішення про проведення обшуку (наявність такого рішення, його зміст, ретроспективна перевірка тощо); порядку / способу проведення обшуку (присутність особи, стосовно якої проводиться обшук, участь захисника інших учасників кримінального провадження, понятих під час обшуку; спосіб проникнення в житло; дії правоохоронних органів під час обшуку; розслідування неналежного обшуку тощо); застосування ст. 8 Конвенції в аналізованому аспекті з урахуванням загрози тероризму;
  • у розд. ІІ наведено правові особливості проведення обшуків у адвокатів із прикладами релевантної практики ЄСПЛ;
  • розд. ІІІ стосується правових особливостей проведення обшуків у журналістів та містить приклади релевантної практики ЄСПЛ;
  • у розд. IV зазначено про взаємозв’язок ст. 8 Конвенції з іншими її статтями щодо проведення обшуків;
  • розд. V містить загальний перелік рішень ЄСПЛ з питань обшуків.

Тематичний огляд буде корисний усім, хто цікавиться проблематикою захисту прав людини, зокрема в кримінальному процесуальному аспекті.

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