В Винницкой области суд вернул государству землю стоимостью 6,8 миллиона гривен

Земли признали такими, которые принадлежат осударству и отменили госрегистрацию участков в Государственном земельном кадастре и право коммунальной собственности на них.

Судом возвращено государству более 35 гектаров пограничной земли в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Стоимость участков - 6,8 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что, несмотря на то, что указанные участки относятся к землям обороны, могут находиться только в государственной собственности, не подлежат передаче в коммунальную или частную собственность и в отношении которых установлен специальный режим использования, Госгеокадастр все же передал их в собственность органа местного самоуправления.

Хозяйственный суд Винницкой области удовлетворил 2 исковых заявления Могилев-Подольской окружной прокуратуры, признал эти земли принадлежащими государству, отменил госрегистрацию участков в Государственном земельном кадастре и право коммунальной собственности на них.

Как стало известно, на сегодняшний день органами прокуратуры Винницкой области предъявлено 14 исков по 25 участкам площадью 286 га, которые расположены на линии пограничных инженерных сооружений. Судами уже удовлетворены 4 иска по 7 участкам площадью 136 га.

Ранее сообщалось, что общине Киева возвращены коммунальные помещения на почти 70 млн гривен.

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