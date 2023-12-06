На Вінниччині суд повернув державі землю вартістю 6,8 мільйона гривень

Землі визнали такими, що належать державі, і скасували держреєстрацію ділянок у Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на них.

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Судом повернуто державі понад 35 гектарів прикордонної землі в Могилів-Подільському районі на Вінничині. Вартість ділянок — 6,8 мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що попри те, що вказані ділянки належить до земель оборони, можуть перебувати лише у державній власності, не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності та щодо яких встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав їх у власність органу місцевого самоврядування.

Господарський суд Вінницької області задовольнив 2 позовні заяви Могилів-Подільської окружної прокуратури, визнав ці землі такими, що належать державі, скасував держреєстрацію ділянок у Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на них.

Як стало відомо, на сьогодні органами прокуратури Вінниччини пред’явлено 14 позовів щодо 25 ділянок площею 286 га, які розташовані на лінії прикордонних інженерних споруд. Судами вже задоволено 4 позови щодо 7 ділянок площею 136 га.

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