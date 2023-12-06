Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. В Україні

На Вінниччині суд повернув державі землю вартістю 6,8 мільйона гривень

21:00, 6 грудня 2023
Землі визнали такими, що належать державі, і скасували держреєстрацію ділянок у Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на них.
На Вінниччині суд повернув державі землю вартістю 6,8 мільйона гривень
ілюстративне фото
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Судом повернуто державі понад 35 гектарів прикордонної землі в Могилів-Подільському районі на Вінничині. Вартість ділянок — 6,8 мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що попри те, що вказані ділянки належить до земель оборони, можуть перебувати лише у державній власності, не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності та щодо яких встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав їх у власність органу місцевого самоврядування.

Господарський суд Вінницької області задовольнив 2 позовні заяви Могилів-Подільської окружної прокуратури, визнав ці землі такими, що належать державі, скасував держреєстрацію ділянок у Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на них.

Як стало відомо, на сьогодні органами прокуратури Вінниччини пред’явлено 14 позовів щодо 25 ділянок площею 286 га, які розташовані на лінії прикордонних інженерних споруд. Судами вже задоволено 4 позови щодо 7 ділянок площею 136 га. 

Раніше ми писали, що громаді Києва повернуто комунальні приміщення на майже 70 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики