Первые грузовики прибыли в Польшу по железной дороге – УЗ, видео

УЗ организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков.

Скриншот из видео

В Укрзализныце сообщили, что партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге.

«Украинская и польская стороны согласовали все вопросы относительно перевозок и оформления таможенных и пограничных процедур», - отметили в УЗ.

Также там отметили, что следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ.

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