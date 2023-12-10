Первые грузовики прибыли в Польшу по железной дороге – УЗ, видео

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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

  1. В Украине

Первые грузовики прибыли в Польшу по железной дороге – УЗ, видео

16:17, 10 декабря 2023
УЗ организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков.
Первые грузовики прибыли в Польшу по железной дороге – УЗ, видео
Скриншот из видео
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В Укрзализныце сообщили, что партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Далее грузовики к пункту назначения направятся по автодороге.

«Украинская и польская стороны согласовали все вопросы относительно перевозок и оформления таможенных и пограничных процедур», - отметили в УЗ.

Также там отметили, что следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ.

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