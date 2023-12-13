Зрители смогут вернуться на трибуны стадионов: Минспорта и МВД разработали меры безопасности

Минспорта и МВД разработали дополнительные меры для допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности.

Источник фото: ФК Динамо

Министерство молодежи и спорта вместе с МВД спроектировали план безопасности, который вернет зрителей на трибуны, - сообщает пресс-служба ведомства.

Меры безопасности были разработаны в соответствии с протокольным решением заседания Кабинета Министров Украины от 1 декабря 2023 года № 133. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный подчеркивает, что предложенные меры будут способствовать тому, чтобы все участники чувствовали себя безопаснее и могли наслаждаться атмосферой соревнований.

"Ни одна телетрансляция не заменит эмоции стадиона, но нашим приоритетом была и будет безопасность зрителей. Мы очень ответственно подошли к разработке мероприятий совместно со структурами безопасности. Мы должны вернуть водоворот эмоций на стадионы так же, как в свое время вернули зрителей в кинотеатры и на концерты", - подчеркнул Матвей Бедный.

Согласно протоколу проведения спортивных событий, рабочая группа, в которую входят представители спортивной федерации, руководство спортивного сооружения, представители структурного подразделения молодежи и спорта ОГА, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, будет осуществлять предварительный осмотр мест проведения соревнований.

Рабочая группа будет проводить предварительный осмотр защитного сооружения, которое может быть использовано как укрытие, на возможность размещения всех участников соревнований, расположенного на расстоянии не более 500 метров от места проведения мероприятия, с учетом времени эвакуации до 10 минут пешим шагом, а также условий передвижения лиц с инвалидностью.

Далее, на основе результатов осмотра, будет составлен соответствующий акт, в котором будет указан адрес и ориентировочное количество лиц, которых может вместить укрытие или сооружение, ориентировочное расстояние до укрытия.

Руководство спортивного сооружения должно разработать план действий в случае объявления воздушной тревоги, включая пути эвакуации, с учетом особенностей доступа лиц с инвалидностью.

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