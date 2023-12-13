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Глядачі зможуть повернутися на трибуни стадіонів: Мінспорту та МВС розробили заходи безпеки

18:01, 13 грудня 2023
Мінспорту та МВС розробили додаткові заходи для допуску глядачів на трибуни спортивних змагань із дотриманням умов безпеки.
Глядачі зможуть повернутися на трибуни стадіонів: Мінспорту та МВС розробили заходи безпеки
Джерело фото: ФК Динамо
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Міністерство молоді та спорту разом з МВС спроектували план безпеки, який поверне глядачів на трибуни, – повідомляє пресслужба відомства.

Заходи безпеки були розроблені відповідно до протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 року № 133. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підкреслює, що запропоновані заходи сприятимуть тому, щоб усі учасники відчували себе безпечніше та могли насолоджуватися атмосферою змагань.

«Жодна телетрансляція не замінить емоції стадіону, але нашим пріоритетом була і буде безпека глядачів. Ми дуже відповідально підійшли до розробки заходів спільно із безпековими структурами. Ми маємо повернути вир емоцій на стадіони так само, як свого часу повернули глядачів у кінотеатри та на концерти», – підкреслив Матвій Бідний.

Відповідно до протоколу проведення спортивних подій, робоча група, в яку входять представники спортивної федерації, керівництво спортивної споруди, представники структурного підрозділу молоді та спорту ОВА, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України, здійснюватиме попередній огляд місць проведення змагань.

Робоча група проводитиме попередній огляд захисної споруди, яка може бути використана як укриття, на можливість розміщення всіх учасників змагань, розташованого на відстані не більше 500 метрів від місця проведення заходу, з урахуванням часу евакуації до 10 хвилин пішим кроком, а також умов пересування осіб з інвалідністю.

Далі, на основі результатів огляду, буде складено відповідний акт, в якому буде зазначено адресу та орієнтовну кількість осіб, яких може вмістити укриття або споруда, орієнтовну відстань до укриття.

Керівництво спортивної споруди має розробити план дій у разі оголошення повітряної тривоги, включаючи шляхи евакуації, з урахуванням особливостей доступу осіб з інвалідністю.

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