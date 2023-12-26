Украинцев предупредили о новой схеме мошенников: распространяют СМС о приходе посылок

Злоумышленники распространяют сообщения, содержащие фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

Национальная полиция Украины предупредила граждан о новой схеме мошенников — злоумышленники распространяют фейковые СМС о приходе посылок от имени известного почтового сервиса. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

Полиция призывает следовать следующим советам, чтобы не потерять свои деньги:

- не переходите по сомнительным гиперссылкам;

- получайте данные о поступлении посылки на только официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

- проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

- заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;

- платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;

- не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

«При разглашении платежной информации – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту», - добавляют правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.