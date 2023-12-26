Українців попередили про нову схему шахраїв: розповсюджують СМС про надходження посилок

Зловмисники розповсюджують повідомлення, які містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Національна поліція України попередила громадян про нову схему шахраїв — зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Поліція закликає дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

- отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

- заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

- сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

«При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту», - додають правоохоронці.

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