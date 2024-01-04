12 000 грн за «прогулку» в Венгрию: на границе задержали 12 мужчин

Во вторник, 2 января, у границы с Венгрией, пограничники Мукачевского отряда задержали 12 закарпатцев, планировавших незаконно пересечь государственный рубеж. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Напрасная попытка бегства от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами», - говорится в сообщении.
Также был задержан и организатор, который перевозил мужчин своим транспортом за 12 000 грн с каждого.
Дела по фигурантам направлены в суд. Об инциденте пограничники сообщили Нацполицию.
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