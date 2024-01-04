12 000 грн за «прогулянку» до Угорщини: на кордоні затримали 12 чоловіків

Чоловіки планували незаконно перетнути державний кордон.

У вівторок, 2 січня, поблизу кордону з Угорщиною, прикордонники Мукачівського загону затримали 12 закарпатців, що планували незаконно перетнути державний рубіж. Про це інформує Державна прикордонна служба України.

«Марна спроба втечі від прикордонного наряду закінчилася попереджувальними пострілами», - сказано у повідомленні.

Також був затриманий і організатор, який перевозив чоловіків власним транспортом за 12 000 грн з кожного.

Справи по фігурантах скеровано до суду. Про інцидент прикордонники повідомили Нацполіцію.

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