Уряд збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО

Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складає 7100 грн, а з 1 квітня – 8 000 грн.

В Україні збільшили строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

Як пояснили у Мінекономіки, Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю.

Також зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складає 7100 грн, а з 1 квітня – 8 000 грн.

Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то в 2024 році він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень.

«Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника», - пояснила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Орієнтовно на реалізацію зазначеної програми на 2024 рік передбачено 350 млн грн.

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