У Хмельницькій області п'яний чоловік намагався пограбувати бар, але категорично відмовився від мобілізації «через віру»

Загалом чоловік отримав 3 повістки, проте переховувався від мобілізації.

У Хмельницькій області чоловік заліз до бару, щоб пограбувати його. Однак категорично відмовився від мобілізації «через віру». Суд призначив йому покарання за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Так, за публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 29-річного жителя м. Полонне у незаконному проникненні до приміщення та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 1 ст. 162, ст. 336 КК України).

Його засуджено до 3 років позбавлення волі.

Як відомо, у серпні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік проник до місцевого бару з метою «поживитись». Та справу до кінця довести не зміг, оскільки в приміщенні спрацювала сигналізація і на місце приїхали правоохоронці.

Того ж дня зловмисника доправили на проходження медичного огляду задля визначення його придатності до військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, тому чоловіку була вручена повістка. Однак він без поважних причин не з’явився на вказану дату і час до РТЦК та СП.

У вироку Полонського районного суду Хмельницької області зазначається, що загалом чоловік отримав 3 повістки, проте переховувався від мобілізації.

На суді чоловік визнав свою провину і заявив, що до бару заліз, тому що посварився з дівчиною та «хотів їсти». А від мобілізації відмовився, оскільки «його віра забороняє вбивати людей».

Цікаво, що раніше він був Свідком Єгови. Однак релігійна організація повідомила суд, що підозрюваний від 2015 року більше не є членом їхньої церкви.

У суді зауважили, що покарання за вчинене кримінальне правопорушення повинно бути співмірним спричиненим наслідкам та таким, що гарантує адекватне реагування на загрозу національної безпеки держави.

«Ухиляючись від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, підсудний, як громадянин України маючи такий обов'язок, при цьому "пояснюючи" своє небажання вірою в Бога, нівелює важливість виконаного обов'язку іншими співгромадянами. Виправдовуючи свою позицію, обвинувачений тим самим перекладає обов'язок із захисту Вітчизни, на інших співгромадян, порушуючи тим самим принцип рівності прав та обов'язків», – зазначили у суді.

Засудженого взяли під варту в залі суду.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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