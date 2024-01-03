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В Хмельницкой области пьяный мужчина пытался ограбить бар, но категорически отказался от мобилизации «через веру»

18:15, 3 января 2024
В общей сложности мужчина получил 3 повестки, однако скрывался от мобилизации.
В Хмельницкой области пьяный мужчина пытался ограбить бар, но категорически отказался от мобилизации «через веру»
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В Хмельницкой области мужчина залез в бар, чтобы ограбить его. Однако категорически отказался от мобилизации «через веру». Суд назначил ему наказание за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Так, при публичном обвинении Шепетовской окружной прокуратуры суд признал виновным 29-летнего жителя г. Пленное в незаконном проникновении в помещение и уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ч. 1 ст. 162, ст. 336 УК Украины).

Он приговорен к 3 годам лишения свободы.

Как известно, в августе прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник в местный бар с целью «поживиться».

Но дело до конца доказать не смог, так как в помещении сработала сигнализация и на место приехали правоохранители.

В тот же день злоумышленник был доставлен на прохождение медицинского осмотра для определения его пригодности к военной службе. Военно-врачебная комиссия признала его подходящим, поэтому мужчине была вручена повестка. Однако он без уважительных причин не явился на указанную дату и время в РТЦК и СП.

В приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области отмечается, что в целом житель Хмельницкой области получил 3 повестки, однако скрывался от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что в бар залез, потому что поссорился с девушкой и «хотел есть». А от мобилизации отказался, поскольку «его вера запрещает убивать людей».

Интересно, что он был Свидетелем Иеговы. Однако религиозная организация сообщила суду, что подозреваемый с 2015 года больше не является членом их церкви.

В суде отметили, что наказание за совершенное уголовное правонарушение должно быть соразмерным вызванным последствиям и гарантирующим адекватное реагирование на угрозу национальной безопасности государства.

«Уклоняясь от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, подсудим, как гражданин Украины имея такую обязанность, при этом "объясняя" свое нежелание верой в Бога, нивелирует важность исполненного долга другими согражданами. Оправдывая свою позицию, обвиняемый тем самым переводит обязанность по защите Отечества, на других сограждан, нарушая тем самым принцип равенства прав и обязанностей», – отметили в суде.

Осужденного заключили под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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