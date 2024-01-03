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Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Не возврат, а отказ в открытии производства, — Верховный Суд высказался по поводу действий апелляционного суда в случае, если определение не подлежит апелляционному обжалованию

Если определение суда первой инстанции не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, апелляционный суд должен принять решение об отказе в открытии апелляционного производства, а не о возвращении апелляционной жалобы.

  1. В Украине

Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии 9 вакантных должностей

16:58, 3 января 2024
Суд ищет главного специалиста и секретарей судебного заседания.
Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии 9 вакантных должностей
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Днепропетровский окружной административный суд приглашает на работу по упрощенной процедуре вступления в должности государственной службы в период действия военного положения – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиями законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Среди них:

- главного специалиста отдела судебной статистики, аналитической работы и информационно-технического обеспечения, 2 вакансии;

- секретаря судебного заседания, 7 вакансий.

«Резюме просьба посылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефону (056) 720-97-60 Шевченко Алина Васильевна», - говорится в сообщении.

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    суддя Харківського окружного адміністративного суду