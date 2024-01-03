Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии 9 вакантных должностей

Суд ищет главного специалиста и секретарей судебного заседания.

Днепропетровский окружной административный суд приглашает на работу по упрощенной процедуре вступления в должности государственной службы в период действия военного положения – без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы согласно требованиями законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Среди них:

- главного специалиста отдела судебной статистики, аналитической работы и информационно-технического обеспечения, 2 вакансии;

- секретаря судебного заседания, 7 вакансий.

«Резюме просьба посылать на электронную почту суда: [email protected] или [email protected]

Дополнительная информация с 9:00 до 16:00 по телефону (056) 720-97-60 Шевченко Алина Васильевна», - говорится в сообщении.

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