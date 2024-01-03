Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність 9 вакантних посад

Суд шукає головного спеціаліста та секретарів судового засідання.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд запрошує на роботу за спрощеною процедурою вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану – без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Про це повідомила пресслужба суду.

Серед них:

- головного спеціаліста відділу судової статистики, аналітичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення, 2 вакансії;

- секретаря судового засідання, 7 вакансій.

«Резюме прохання надсилати на електронну пошту суду: [email protected] або [email protected]

Додаткова інформація з 9:00 до 16:00 за телефоном (056) 720-97-60 Шевченко Аліна Василівна», - сказано у повідомленні.

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