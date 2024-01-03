Правительство увеличило компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ

Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн на месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составляет 7100 грн, а с 1 апреля – 8000 грн.

В Украине увеличили сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутри перемещенных лиц и внутри перемещенных лиц с инвалидностью.

Как пояснили в Минэкономики, Правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и до 6 месяцев – за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью.

Также изменится и сам размер компенсации. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн на месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составляет 7100 грн, а с 1 апреля – 8000 грн.

То есть, если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в 2024 году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен.

«Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника», - пояснила заместительница Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Ориентировочно на реализацию этой программы на 2024 год предусмотрено 350 млн грн.

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