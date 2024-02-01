В ОК «Юг» прокомментировали взрывы в Крыму: убежище нашли пять ракет

Наталья Гуменюк: Крым – это Украина и мы возвращаем свое.

31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. В пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек". Спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что во время атаки на военные объекты "убежища" нашли 5 ракет.

"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", - сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, оккупанты признались, что перед атакой не успели рассредоточить летный состав на аэродроме "Бельбек".

"Это подтверждение от командующего Воздушными силами о том, что Крым - это Украина и мы возвращаем свое", - подчеркнула спикер.

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