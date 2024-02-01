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Неэффективным является подход к определению юрисдикции споров об установлении юридических фактов в зависимости от цели обращения, – позиция БП ВС

БП ВС: Подход к определению юрисдикции споров в судебном порядке об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в зависимости от их целей обращения и наличия у заявителя определенных гражданских прав и обязанностей или возникновения публично-правовых споров с субъектами властных полномочий, неэффективный, поскольку это не будет способствовать надлежащему способу защиты нарушенного права заявителя.

Кандидатов на должности в государственной службе будут искать с помощью центров занятости

60-70% людей, которые обращаются за поиском работы в центры занятости, имеют высшее образование.

Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью, смогут мобилизовать: при каких условиях

Если брат осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы и больше нет других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, то по новому законопроекту его смогут мобилизовать.

Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко

Президент Зеленский подписал Указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

  1. В Украине

В ОК «Юг» прокомментировали взрывы в Крыму: убежище нашли пять ракет

09:55, 1 февраля 2024
Наталья Гуменюк: Крым – это Украина и мы возвращаем свое.
В ОК «Юг» прокомментировали взрывы в Крыму: убежище нашли пять ракет
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31 января во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. В пабликах писали о пожаре в районе аэродрома "Бельбек". Спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что во время атаки на военные объекты "убежища" нашли 5 ракет.

"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", - сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, оккупанты признались, что перед атакой не успели рассредоточить летный состав на аэродроме "Бельбек".

"Это подтверждение от командующего Воздушными силами о том, что Крым - это Украина и мы возвращаем свое", - подчеркнула спикер.

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