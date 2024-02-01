Что отмечают 1 февраля: памятные даты

1 февраля отмечают Всемирный день хиджаба.

В четверг, 1 февраля, в Украине и мире отмечают несколько праздников.

Сегодня празднуют Всемирный день хиджаба. Это событие является настоящим глобальным движением, созданным для формирования понимания, толерантности, уважения к мусульманским женщинам. Инициатором выступила мусульманка бангладешского происхождения Назме Кхан, семья которой переехала в США, но не отказалась от традиций ислама. Назме носила хиджаб, что привело к насмешкам. Поэтому девушка решила рассказать всем больше о мусульманских традициях.

Также 1 февраля начинается Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений. Главной целью этого события является построение доброжелательных и толерантных отношений между различными конфессиями и вероисповеданиями.

Кроме того, в США сегодня отмечается Национальный день свободы. Он посвящен годовщине подписания президентом Авраамом Линкольном поправки об упразднении рабства 1 февраля 1865 года.

А в Ирландии, Шотландии и на острове Мэн традиционно отмечают День Святой Бригиды, покровительницы Ирландии.

Верующие чтят память мученика Трифона, пострадавшего за христианскую веру в среде III века, а также святых преподобных Петра и Вендимиана.

Какие исторические события произошли 1 февраля:

1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершивший Великую войну;

1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;

1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;

1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрирует сконструированную им суммировочную "арифметическую машину";

1709 год — команда британского корабля обнаруживает на незаселенном острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо;

1884 год — выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей);

1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построили первую в мире киностудию "Черную Марию", в которой снимали на кинетоскоп;

1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско";

1896 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема";

1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;

1930 год — газета "Таймс" печатает первый в мире кроссворд;

1935 год — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открывается как музей;

1946 год — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;

1946 год — Венгрия становится республикой;

1951 год — происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, ставшее первым ядерным взрывом, показанным по телевидению;

1953 год — волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены;

1958 год — запускают "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли;

1958 год — Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;

1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала "Детройтские новости";

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;

1994 год — вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;

2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл "Колумбия", погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;

2004 год — отмена смертной казни в Великобритании;

2010 год — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов, фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.

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