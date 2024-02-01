Що святкують 1 лютого: пам’ятні дати

1 лютого відзначають Всесвітній день хіджабу.

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У четвер, 1 лютого, в Україні і світі відзначають декілька свят.

Сьогодні святкують Всесвітній день хіджабу. Ця подія є справжнім глобальним рухом, який був створений для формування розуміння, толерантності, повазі до мусульманських жінок. Ініціаторкою виступила мусульманка бангладешського походження Назме Кхан, родина якої переїхала до США, але не відмовилася від традицій ісламу. Назме носила хіджаб, що призвело до насмішок. Через це дівчина вирішила розповісти всім більше про мусульманські традиції.

Також 1 лютого розпочинається Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних взаємин. Головною метою цієї подіє є побудова доброзичливих та толерантних відносин між різними конфесіями і віросповіданнями.

Крім того, у США сьогодні відзначають Національний день свободи. Він присвячений річниці підписання президентом Авраамом Лінкольном поправки про скасування рабства 1 лютого 1865 року.

А в Ірландії, Шотландії та на острові Мен традиційно святкують День Святої Бригіди, покровительки Ірландії.

Віряни вшановують пам’ять мученика Трифона, що постраждав за християнську віру в середі ІІІ століття, а також святих преподобних Петра і Вендиміана.

Які історичні події стались 1 лютого:

1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершив Велику війну;

1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструє сконструйовану ним сумувальну "арифметичну машину";

1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови (головний редактор Джеймс Мюррей);

1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) побудували першу у світі кіностудію "Чорну Марію", в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Манон Леско";

1896 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Богема";

1907 рік — в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік — газета "Таймс" друкує перший у світі кросворд;

1935 рік — Ая-Софія в Стамбулі за указом Ататюрка відкривається як музей;

1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1946 рік — Угорщина стає республікою;

1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік — запускають "Експлорер-1", перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису "Детройтські новини";

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл "Колумбія", гинуть всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік — скасування смертної кари у Великій Британії;

2010 рік — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів, фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

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