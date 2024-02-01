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Ворог активізував ДРГ у Сумській області, — прикордонна служба

12:29, 1 лютого 2024
Спостерігається активність ворожих угруповань також у Харківській області.
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росія активізувала свої диверсійно-розвідувальні групи на кордоніу Сумській області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України АндріЙ Демченко ефірі телемарафону.

"На жаль, на кордоні з країною-агресором найбільше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", - сказав Демченко.

Також, за його словами, активність ворожих угруповань спостерігається й у Харківській області.

"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум - знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", - додав він.

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