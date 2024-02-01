Враг активизировал ДРГ в Сумской области, — пограничная служба

Наблюдается активность вражеских группировок в Харьковской области.

россия активизировала свои диверсионно-разведывательные группы на границе в Сумской области. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, на границе со страной-агрессором больше по-прежнему мы фиксируем попытки мероприятия российских ДРГ в направлении Сумской области", - сказал Демченко.

Также, по его словам, активность вражеских группировок наблюдается и в Харьковской области.

"Но наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум - уничтожить эти группы. Для этого используются технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы" , – добавил он.

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