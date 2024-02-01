В ОК «Південь» прокоментували вибухи в Криму: прихисток знайшли п'ять ракет

Наталія Гуменюк: Крим - це Україна і ми повертаємо своє.

31 січня у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. У пабліках писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек". Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що під час атаки на військові об'єкти "прихисток" знайшли 5 ракет.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", - сказала Гуменюк.

Окрім того, за її словами, окупанти зізналися, що перед атакою не встигли розосередити льотний склад на аеродромі "Бельбек".

"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим - це Україна і ми повертаємо своє", - наголосила речниця.

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