Украина стремится закрепить полностью свободный режим торговли с ЕС в Соглашении об ассоциации

Следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС пройдет в марте.

Источник фото: kmu.gov.ua

Украина стремится к тому, чтобы режим торговли с ЕС с полной отменой пошлин был закреплен в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам встречи с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем в среду, 7 февраля.

Премьер поприветствовал решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию. Вместе с Соглашением об ассоциации это решение, по его словам, обеспечит Украине так называемый «экономический безвиз».

«Мы не только ожидаем скорейшего одобрения этой инициативы всеми институтами ЕС, но и считаем важным закрепить такой — полностью свободный — режим торговли в самом Соглашении об ассоциации. Это одно из главных направлений нашей работы в этом году в торговых отношениях с Европейским Союзом», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что для Украины крайне важно продлить действие Соглашения с ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Со своей стороны Жозеп Боррель анонсировал, что до конца года Украине будет предоставлено 1 млн необходимых боеприпасов.

Стороны также договорились провести следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС в марте.

Источник фото: kmu.gov.ua

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