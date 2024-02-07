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  1. В Україні

Україна прагне закріпити повністю вільний режим торгівлі з ЄС в Угоді про асоціацію

16:20, 7 лютого 2024
Наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС відбудеться у березні.
Україна прагне закріпити повністю вільний режим торгівлі з ЄС в Угоді про асоціацію
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками зустрічі з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем у середу, 7 лютого.

Прем’єр привітав рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом із Угодою про асоціацію це рішення, за його словами, забезпечить Україні так званий «економічний безвіз».

«Ми не лише очікуємо швидкого схвалення цієї ініціативи всіма інституціями ЄС, але і вважаємо важливим закріпити такий — повністю вільний — режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року в торговельних відносинах з Європейським Союзом», — підкреслив Денис Шмигаль.

Також він додав, що для України вкрай важливо продовжити дію Угоди з ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Зі свого боку Жозеп Боррель анонсував, що до кінця року Україні буде надано 1 млн необхідних боєприпасів. 

Сторони також домовилися провести наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС у березні.

Джерело фото: kmu.gov.ua

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