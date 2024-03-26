В Киеве мужчина похитил у ребенка велосипед

Столичные следователи сообщили о подозрении мужчине, который похитил велосипед у ребенка.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве мужчина похитил двухколесный транспорт несовершеннолетней, после чего был задержан полицейскими неподалеку от места совершения преступления. Сейчас ему предъявлено подозрение в краже, совершенной в условиях военного положения, за что может быть осужден до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщение поступило на спецлинию 102 от местного жителя о похищении велосипеда его дочери в одном из районов города. Полицейские быстро начали поиск злоумышленника, во время которого обнаружили человека, который соответствовал описанию, вместе с велосипедом неподалеку от остановки общественного транспорта.

Фигуранта преступления, который оказался уроженцем Донецкой области 1987 года рождения, задержали, а под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева ему было предъявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о краже, совершенной во время военного положения. Суд решил применить к нему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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