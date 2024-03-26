У Києві чоловік викрав у дитини велосипед

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який викрав велосипед у дитини.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві чоловік викрав двоколісний транспорт неповнолітньої, після чого був затриманий поліцейськими неподалік від місця вчинення злочину. Зараз йому пред'явлено підозру у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану, за що може бути засуджений до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення надійшло на спецлінію 102 від місцевого мешканця щодо викрадення велосипеда його доньки в одному з районів міста. Поліцейські швидко розпочали пошук зловмисника, під час якого виявили особу, яка відповідала опису, разом з велосипедом неподалік від зупинки громадського транспорту.

Фігуранта злочину, який виявився уродженцем Донеччини 1987 року народження, затримали, а під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва йому була пред'явлена підозра за статтею Кримінального кодексу України про крадіжку, вчинену під час воєнного стану. Суд вирішив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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