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У МОЗ пояснили, за яких умов лікування в денному стаціонарі є безкоштовним

07:19, 26 березня 2024
Денний стаціонар є безоплатним у лікарнях, але не у всіх випадках.
У МОЗ пояснили, за яких умов лікування в денному стаціонарі є безкоштовним
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Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, за яких умов денний стаціонар в лікарні безкоштовний.

«Існує міф, що лікування в денному стаціонарі є виключно платною послугою, бо Програма медичних гарантій її не покриває. Це – не так», — наголосили в МОЗ

Лікування в денному стаціонарі є безоплатним у тих медзакладах, які:

  • мають договір з Національною службою здоров'я України на надання амбулаторної допомоги (пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”);
  • надають медичну допомогу в умовах денного стаціонару.

У денному стаціонарі пацієнт може отримати малі хірургічні втручання, діагностичні обстеження тощо. Переважно це послуги, які не вимагають цілодобового нагляду.

На лікувальні процедури чи інші втручання лікуючий лікар має видати електронне направлення.

Однак, як пояснюють в МОЗ, не кожна лікарня може надати усі послуги – тільки та, яка має потрібне обладнання та фахівців.

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