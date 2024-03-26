У МОЗ пояснили, за яких умов лікування в денному стаціонарі є безкоштовним

Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, за яких умов денний стаціонар в лікарні безкоштовний.
«Існує міф, що лікування в денному стаціонарі є виключно платною послугою, бо Програма медичних гарантій її не покриває. Це – не так», — наголосили в МОЗ
Лікування в денному стаціонарі є безоплатним у тих медзакладах, які:
У денному стаціонарі пацієнт може отримати малі хірургічні втручання, діагностичні обстеження тощо. Переважно це послуги, які не вимагають цілодобового нагляду.
На лікувальні процедури чи інші втручання лікуючий лікар має видати електронне направлення.
Однак, як пояснюють в МОЗ, не кожна лікарня може надати усі послуги – тільки та, яка має потрібне обладнання та фахівців.
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