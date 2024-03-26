1 квітня – останній день для сплати податків за лютий, – ДПС

Хто поки не має можливості сплатити податки та підтвердили це, зможуть сплатити після закінчення війни.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

Південне міжрегіональне управління ДПС нагадує, що 1 квітня 2024 року є останнім днем для сплати податків за лютий 2024 року. Це стосується таких видів податків, як податок на додану вартість, акцизний податок, а також рентна плата за різні види користування, такі як надр, радіочастотний ресурс, транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку.

Також нагадується про необхідність сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору у випадку, якщо дохід нараховується, але не виплачується платнику податку.

Податкова служба закликає всіх платників своєчасно виконувати свої обов'язки щодо сплати податків та подання податкової звітності.

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