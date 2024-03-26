1 апреля – последний день для уплаты налогов за февраль, – ГНС

Кто пока не имеет возможности уплатить налоги и подтвердили это, смогут уплатить после окончания войны.

Источник фото: dp.tax.gov.ua

Южное межрегиональное управление ГНС напоминает, что 1 апреля 2024 года является последним днем для уплаты налогов за февраль 2024 года. Это касается таких видов налогов, как налог на добавленную стоимость, акцизный налог, а также рентная плата за различные виды пользования, такие как недр, радиочастотный ресурс, транспортировка нефти, нефтепродуктов и аммиака.

Также напоминается о необходимости уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в случае, если доход начисляется, но не выплачивается налогоплательщику.

Налоговая служба призывает всех плательщиков своевременно выполнять свои обязанности по уплате налогов и представлению налоговой отчетности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.