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ГНС напомнила, куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах

00:10, 26 марта 2024
Физическое лицо — налогоплательщик представляет налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за отчетный налоговый период в контролирующий орган по своему налоговому адресу.
ГНС напомнила, куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах
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Главное управление Государственной налоговой службы в Житомирской области разъяснило, куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах.

В случае если налогоплательщик проживает не по месту регистрации (прописки) — Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах представляет в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным.

В случае если физическое лицо снято с регистрации по одному адресу, но еще не зарегистрировано по другому — Декларация подается в налоговый орган по предварительному налоговому адресу.

Физические лица — плательщики обязаны информировать налоговый орган об изменении данных, вносимых в учетную карточку, в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков по форме № 5ДР.

В случае если налогоплательщик – внутренне перемещенное лицо подал в налоговый орган по месту фактического проживания/нахождения Заявление № 5ДР и предоставил при этом справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, он декларацию подает в этот контролирующий орган.

Иначе декларацию представляет плательщик по адресу (местонаханию) налогового органа, перемещенного с временно оккупированной территории.

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