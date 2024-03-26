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ДПС нагадала, куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи

00:10, 26 березня 2024
Фізична особа — платник податку подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний податковий період до контролюючого органу за своєю податковою адресою.
ДПС нагадала, куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи
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Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області роз’яснило, куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи.

У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки) — Податкову декларацію про майновий стан і доходи подає до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою — Декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

Фізичні особи — платники зобов’язані інформувати податковий орган про зміну даних, які вносять до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою № 5ДР.

У разі якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до податкового органу за місцем фактичного проживання/перебування Заяву № 5ДР та надав при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, він декларацію подає до цього контролюючого органу.

Інакше декларацію подає платник за адресою (місцезнаходженням) податкового органу, переміщеного з тимчасово окупованої території.

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