В Минздраве пояснили, при каких условиях лечение в дневном стационаре бесплатно

Министерство здравоохранения разъяснило, при каких условиях дневной стационар в больнице бесплатный.
«Существует миф, что лечение в дневном стационаре является исключительно платной услугой, потому что Программа медицинских гарантий ее не покрывает. Это не так», — подчеркнули в Минздраве
Лечение в дневном стационаре безвозмездно в тех медучреждениях, которые:
В дневном стационаре пациент может получить малые хирургические вмешательства, диагностические исследования и т.д. Преимущественно это услуги, не требующие круглосуточного наблюдения.
На лечебные процедуры или другие вмешательства врач должен выдать электронное направление.
Однако, как объясняют в Минздраве, не каждая больница может предоставить все услуги – только та, которая имеет необходимое оборудование и специалистов.
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