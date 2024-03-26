В Минздраве пояснили, при каких условиях лечение в дневном стационаре бесплатно

Дневной стационар безвозмездный в больницах, но не во всех случаях.

Министерство здравоохранения разъяснило, при каких условиях дневной стационар в больнице бесплатный.

«Существует миф, что лечение в дневном стационаре является исключительно платной услугой, потому что Программа медицинских гарантий ее не покрывает. Это не так», — подчеркнули в Минздраве

Лечение в дневном стационаре безвозмездно в тех медучреждениях, которые:

имеют договор с Национальной службой здоровья Украины на оказание амбулаторной помощи (пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях");

оказывают медицинскую помощь в условиях дневного стационара.

В дневном стационаре пациент может получить малые хирургические вмешательства, диагностические исследования и т.д. Преимущественно это услуги, не требующие круглосуточного наблюдения.

На лечебные процедуры или другие вмешательства врач должен выдать электронное направление.

Однако, как объясняют в Минздраве, не каждая больница может предоставить все услуги – только та, которая имеет необходимое оборудование и специалистов.

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